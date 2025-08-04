https://ria.ru/20250804/kreml-2033227545.html
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2025
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле
Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:17:00+03:00
2025-08-04T12:17:00+03:00
2025-08-04T12:17:00+03:00
россия
москва
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, Москва, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле
Песков: Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве