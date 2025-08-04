https://ria.ru/20250804/kreml-2033227545.html

Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле

Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2025

Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве, заявили в Кремле

Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:17:00+03:00

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стив уиткофф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков журналистам. ​ Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.

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россия

москва

сша

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россия, москва, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, в мире