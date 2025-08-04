https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033214580.html

Хинштейн прокомментировал упразднение корпорации развития Курской области

Хинштейн прокомментировал упразднение корпорации развития Курской области - РИА Новости, 04.08.2025

Хинштейн прокомментировал упразднение корпорации развития Курской области

Обязательства корпорации развития Курской области будут выполнены, несмотря на ее упразднение, рассказал в ходе еженедельного заседания врио губернатора региона РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:51:00+03:00

2025-08-04T11:51:00+03:00

2025-08-04T11:51:00+03:00

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КУРСК, 4 авг – РИА Новости. Обязательства корпорации развития Курской области будут выполнены, несмотря на ее упразднение, рассказал в ходе еженедельного заседания врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее он сообщил, что корпорацию развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", упраздняют. "Что касается обязательств, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду объектов, то, безусловно, все эти обязательства сохранятся, в том числе и обязательства перед субподрядчиками, если эти субподрядчики добропорядочны, профессиональны и на свободе", – заявил Хинштейн. Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033197720.html

https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033196710.html

курская область

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курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)