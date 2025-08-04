Коммунисты присоединились к блоку молдавской оппозиции
ПКРМ присоединилась к Патриотическому избирательному блоку
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) сообщила в понедельник, что официально приняла решение о присоединении к Патриотическому избирательному блоку.
ЦИК Молдавии в воскресенье зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок вошли три партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Лидер коммунистов, бывший президент страны Владимир Воронин заявил, что его партия примкнет к блоку позже, после заседания пленума ЦК.
"ПКРМ единогласно приняла решение о присоединении к Патриотическому избирательному блоку на внеочередном пленуме Центрального комитета 4 августа. Решение принято в преддверии предстоящих выборов с целью консолидации левого и левоцентристского электората страны. ПКРМ заблаговременно выступила инициатором формирования блока левопатриотических партий и активно участвовала в переговорах по его созданию", - говорится в заявлении молдавских коммунистов.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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