https://ria.ru/20250804/komissija-2033312916.html

Комиссия парламента Эстонии не стала вносить правки в закон о церквях

Комиссия парламента Эстонии не стала вносить правки в закон о церквях - РИА Новости, 04.08.2025

Комиссия парламента Эстонии не стала вносить правки в закон о церквях

Конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах без внесения правок, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:23:00+03:00

2025-08-04T17:23:00+03:00

2025-08-04T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах без внесения правок, сообщает телерадиокомпания ERR. В начале июля президент Эстонии Алар Карис во второй раз не принял поправки к закону о церквях и приходах, вновь указав на их несоответствие конституции страны. "Конституционная комиссия Рийгикогу (эстонского парламента - ред.) в понедельник, 4 августа, приняла решение поддержать рассмотрение закона о церквях и приходах в неизменном виде... Окончательное решение о том, отправлять ли законопроект вновь в большой зал Рийгикогу, примет правовая комиссия", - говорится в сообщении. Председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг считает, что Эстония должна установить "очень четкие правила" для всякой деятельности по оказанию влияния. "В данном случае наши соображения национальной безопасности значительно перевешивают право людей, например, под предлогом свободы вероисповедания делать что угодно, включая зло", - приводит ERR его слова. Как пишет телерадиокомпания, председатель правовой комиссии Мадис Тимпсон заявил, что комиссия начнет рассмотрение законопроекта в сентябре. Согласно ERR, Тимпсон считает, что правовая комиссия также решит направить закон в большой зал Рийгикогу без изменений. Телерадиокомпания отмечает, что, если закон будет принят в неизменном виде, президент Эстонии, вероятно, обратится в Государственный суд. Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭХПЦ назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, и заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации. Как заявил ранее РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, поправки к закону о церквях и приходах попирают свободу вероисповедания и противоречат международным документам о свободе совести и конституции самой Эстонии.

https://ria.ru/20250623/otvet-2024257418.html

https://ria.ru/20250313/tramp-2004650081.html

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в мире, эстония, алар карис, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь