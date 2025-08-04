https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html

Индия продолжит закупать нефть у России, считают в КНР

Индия продолжит закупать нефть у России, считают в КНР - РИА Новости, 04.08.2025

Индия продолжит закупать нефть у России, считают в КНР

Закупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением Вашингтона, считают опрошенные... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:15:00+03:00

2025-08-04T06:15:00+03:00

2025-08-04T06:15:00+03:00

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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Закупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением Вашингтона, считают опрошенные китайской государственной газетой Global Times эксперты. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. "Покупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением США", - заявил газете директор исследовательского отдела национального стратегического института при Университете Цинхуа Цянь Фэн. По его словам, Индия - это страна, испытывающая дефицит нефти, в то время как российская нефть обладает преимуществами высокого качества, а также выгодна с точки зрения стоимости, что позволяет Индии обеспечить свои нефтяные запасы и надежно обеспечить свое экономическое развитие. Эксперт полагает, что, если США продолжат оказывать одностороннее давление на Индию, это может побудить Нью-Дели пересмотреть свою внешнюю политику, подтолкнув страну к дальнейшему возвращению к политике балансирования между крупными державами. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян отметил, что тарифы Трампа нанесли тяжёлый удар по многим странам, и "вместо того, чтобы пассивно ждать гибели, лучше занять твёрдую позицию и минимизировать потери". "Каждая страна имеет право защищать свои законные интересы, и Бразилия и Индия действуют в соответствии с этим принципом", - сказал он, добавив, что администрация Трампа рассматривает тарифы как "панацею" от всех трудностей, с которыми сталкивается, однако реальность "говорит об обратном". Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.

https://ria.ru/20250804/neft-2033152826.html

https://ria.ru/20250803/indiya-2033080419.html

https://ria.ru/20250802/ssha-2033039434.html

https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html

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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, kpler