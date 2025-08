https://ria.ru/20250804/kitay-2033162017.html

СМИ: Китай ограничивает поставки минералов западным оборонным фирмам

СМИ: Китай ограничивает поставки минералов западным оборонным фирмам

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Китай ограничивает поставки критических минералов западным оборонным фирмам, вынуждая их искать альтернативы на других рынках, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компаниях. "Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая компании искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, начиная с патронов и заканчивая истребителями", — пишет издание. Так, указывает газета, один производитель дронов, который снабжает американскую армию, был вынужден задерживать заказы на период до двух месяцев на время, пока искал замену китайским магнитам, производимым из редкоземельных металлов. Трейдеры рассказали газете, что некоторые материалы, необходимые западному ВПК, теперь продаются по цене в пять или более раз выше той, что была до введения ограничений со стороны КНР. Более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, которые попали под китайские экспортные ограничения. При этом почти все цепочки поставок этих минералов американской армии зависят от как минимум одного китайского поставщика, поэтому ограничения со стороны Пекина могут вызвать масштабные проблемы у военных США. Кроме того, западные покупатели рассказали изданию, что Китай запрашивает подробную информацию о целях использования закупаемых минералов с тем, чтобы они не применялись западными компаниями в военном производстве. В начале апреля Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай включил 16 компаний Соединенных Штатов в список экспортного контроля с целью наблюдения за экспортом товаров двойного назначения. Как отмечала The New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. В июне газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

