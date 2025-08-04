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Китай побеждает в торговой войне, пишет WP - РИА Новости, 05.08.2025
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22:00 04.08.2025 (обновлено: 08:41 05.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kitaj-2033359541.html
Китай побеждает в торговой войне, пишет WP
Китай побеждает в торговой войне, пишет WP - РИА Новости, 05.08.2025
Китай побеждает в торговой войне, пишет WP
Китай побеждает в торговой войне, которую в начале этого года инициировал президент США Дональд Трамп, считает колумнист газеты Washington Post Макс Бут. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-04T22:00:00+03:00
2025-08-05T08:41:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
воз
юнеско
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай побеждает в торговой войне, которую в начале этого года инициировал президент США Дональд Трамп, считает колумнист газеты Washington Post Макс Бут. "В январе президент Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю. Мне неприятно сообщать, что Китай - безжалостная антиамериканская диктатура - побеждает. Но доказательства неоспоримы. Это видно по экономическим показателям: экономика Китая выросла в среднем на 5,3% в первой половине года, в то время как экономика США - на 1,25%", - пишет Бут. По его мнению, Трамп также помогает Китаю своими сокращениями в области дипломатии, иностранной помощи и инвестиций в научные исследования. Бут счел "еще одним подарком Пекину" попытки закрыть радиостанцию "Голос Америки"* (VOA). По словам колумниста, китайские государственные СМИ от Индонезии до Нигерии "заполняют вакуум", образовавшийся после ухода VOA. Решение Трампа выйти из ВОЗ и ЮНЕСКО также открыло дверь для усиления влияния Китая в этих международных организациях, пишет Бут. "Китай уже опережает США по большинству передовых технологий, включая аккумуляторы, солнечные панели, электромобили, беспилотники, передовые оптические системы связи, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления", - подчеркивает он. Бут также считает, что повышение пошлин, сокращение бюджета и иммиграционные ограничения Трампа "ослабляют Америку и невольно усиливают ее главного соперника". Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. Затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Позднее стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.* Признано в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html
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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, воз, юнеско
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, ВОЗ, ЮНЕСКО
Китай побеждает в торговой войне, пишет WP

WP: Китай побеждает в инициированной США торговой войне

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай побеждает в торговой войне, которую в начале этого года инициировал президент США Дональд Трамп, считает колумнист газеты Washington Post Макс Бут.
«
"В январе президент Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю. Мне неприятно сообщать, что Китай - безжалостная антиамериканская диктатура - побеждает. Но доказательства неоспоримы. Это видно по экономическим показателям: экономика Китая выросла в среднем на 5,3% в первой половине года, в то время как экономика США - на 1,25%", - пишет Бут.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем
11 апреля, 19:36
По его мнению, Трамп также помогает Китаю своими сокращениями в области дипломатии, иностранной помощи и инвестиций в научные исследования. Бут счел "еще одним подарком Пекину" попытки закрыть радиостанцию "Голос Америки"* (VOA). По словам колумниста, китайские государственные СМИ от Индонезии до Нигерии "заполняют вакуум", образовавшийся после ухода VOA. Решение Трампа выйти из ВОЗ и ЮНЕСКО также открыло дверь для усиления влияния Китая в этих международных организациях, пишет Бут.
"Китай уже опережает США по большинству передовых технологий, включая аккумуляторы, солнечные панели, электромобили, беспилотники, передовые оптические системы связи, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления", - подчеркивает он.
Бут также считает, что повышение пошлин, сокращение бюджета и иммиграционные ограничения Трампа "ослабляют Америку и невольно усиливают ее главного соперника".
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. Затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Позднее стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
* Признано в России СМИ-иноагентом
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily
Вчера, 10:38
 
В миреКитайСШАРоссияДональд ТрампВОЗЮНЕСКО
 
 
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