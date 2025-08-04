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США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily - РИА Новости, 04.08.2025
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10:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kitaj-2033192598.html
США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily
США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily - РИА Новости, 04.08.2025
США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily
США переоценивают свои возможности по изменению правил ведения международной торговли, считают авторы редакционной статьи китайского издания China Daily. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:38:00+03:00
2025-08-04T10:38:00+03:00
в мире
сша
россия
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дональд трамп
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. США переоценивают свои возможности по изменению правил ведения международной торговли, считают авторы редакционной статьи китайского издания China Daily. "На долю США приходится около 17% мировой торговли товарами, и они переоценивают свои возможности влиять на изменение правил мировой торговли, просто размахивая тарифной дубинкой", - говорится в статье. По мнению авторов, попытки администрации США увязать свою тарифную войну со своими геополитическими целями, включая украинский кризис, "лишь усложняют ситуацию и грозят сорвать не только торговые переговоры с некоторыми странами, но и решение связанных с ними острых вопросов". В материале подчеркивается, что в тарифных войнах не бывает победителей. "Ведение тарифной войны с остальным миром не увеличит тарифные доходы США и не поможет компенсировать рост бюджетного дефицита или создать рабочие места", - утверждают авторы статьи. Газета также отметила сообщения о том, что Индия планирует продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Как пишут авторы, заключение сделок между США и некоторыми другими крупными экономиками также "идёт не гладко". В частности, в статье указано, что ЕС под давлением Вашингтона "складывает все свои яйца в одну корзину", как в сфере безопасности, так и в экономике. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033189197.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз
США переоценили свои возможности в торговле, пишет China Daily

China Daily: США переоценивают свои возможности по изменению правил торговли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. США переоценивают свои возможности по изменению правил ведения международной торговли, считают авторы редакционной статьи китайского издания China Daily.
"На долю США приходится около 17% мировой торговли товарами, и они переоценивают свои возможности влиять на изменение правил мировой торговли, просто размахивая тарифной дубинкой", - говорится в статье.
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По мнению авторов, попытки администрации США увязать свою тарифную войну со своими геополитическими целями, включая украинский кризис, "лишь усложняют ситуацию и грозят сорвать не только торговые переговоры с некоторыми странами, но и решение связанных с ними острых вопросов".
В материале подчеркивается, что в тарифных войнах не бывает победителей. "Ведение тарифной войны с остальным миром не увеличит тарифные доходы США и не поможет компенсировать рост бюджетного дефицита или создать рабочие места", - утверждают авторы статьи.
Газета также отметила сообщения о том, что Индия планирует продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Как пишут авторы, заключение сделок между США и некоторыми другими крупными экономиками также "идёт не гладко". В частности, в статье указано, что ЕС под давлением Вашингтона "складывает все свои яйца в одну корзину", как в сфере безопасности, так и в экономике.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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