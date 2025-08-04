https://ria.ru/20250804/kiev-2033241571.html

Украина попросила у Польши кредит на 120 миллионов евро

Украина попросила у Польши кредит на 120 миллионов евро - РИА Новости, 04.08.2025

Украина попросила у Польши кредит на 120 миллионов евро

Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:09:00+03:00

2025-08-04T13:09:00+03:00

2025-08-04T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Киев просит у Варшавы предоставить кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой 1 августа сообщил, что Варшава готовится в текущем году передать Украине 48-й и 49-й пакеты военной помощи. "Польские "Перуны" (ПЗРК – ред.) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции "оборонки", и мы готовы рассматривать возможность их закупки", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ. Глава МИД Уточнил, что речь идет о кредите в размере 120 миллионов евро. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250804/tramp-2033222405.html

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в мире, польша, украина, киев, андрей сибига, радослав сикорский, сергей лавров, нато