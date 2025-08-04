https://ria.ru/20250804/kherson-2033323395.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:04:00+03:00
2025-08-04T18:04:00+03:00
2025-08-04T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, россия, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы