https://ria.ru/20250804/khamas-2033150960.html

СМИ: ХАМАС требует разрешить въезд сотен грузовиков с помощью в Газу

СМИ: ХАМАС требует разрешить въезд сотен грузовиков с помощью в Газу - РИА Новости, 04.08.2025

СМИ: ХАМАС требует разрешить въезд сотен грузовиков с помощью в Газу

Палестинское движение ХАМАС требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:28:00+03:00

2025-08-04T00:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с Израилем, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источник. "ХАМАС требует въезда сотен грузовиков в сектор Газа ежедневно в качестве предварительного условия для возвращения за стол переговоров", - пишет издание. Отмечается, что это требование было доведено до сведения посредников в минувшие дни. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250803/gumpomosch-2033128936.html

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

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