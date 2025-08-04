https://ria.ru/20250804/kellog-2033242753.html

СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом

СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом - РИА Новости, 04.08.2025

СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:15:00+03:00

2025-08-04T13:15:00+03:00

2025-08-04T13:39:00+03:00

в мире

кит келлог

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.По информации источника агентства, Келлог планирует визит на Украину."Но дат еще нет", - приводит РБК-Украина слова источника.Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

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в мире, кит келлог, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины