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СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом - РИА Новости, 04.08.2025
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13:15 04.08.2025 (обновлено: 13:39 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kellog-2033242753.html
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:15:00+03:00
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в мире
кит келлог
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.По информации источника агентства, Келлог планирует визит на Украину."Но дат еще нет", - приводит РБК-Украина слова источника.Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
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в мире, кит келлог, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
В мире, Кит Келлог, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом

Спецпосланник Трампа Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет

© Getty Images / Drew AngererКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Drew Angerer
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
По информации источника агентства, Келлог планирует визит на Украину.
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"Но дат еще нет", - приводит РБК-Украина слова источника.
Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.
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В миреКит КеллогУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
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