https://ria.ru/20250804/kellog-2033242753.html
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:15:00+03:00
2025-08-04T13:15:00+03:00
2025-08-04T13:39:00+03:00
в мире
кит келлог
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030689300_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69b7526da338159a2cc2f1053b77c402.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.По информации источника агентства, Келлог планирует визит на Украину."Но дат еще нет", - приводит РБК-Украина слова источника.Келлог был с визитом на Украине в середине июля. В рамках него спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Зеленским, на тот момент министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030689300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a45ab6d881f8349ba9499bf5fada656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кит келлог, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
В мире, Кит Келлог, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о планах Келлога посетить Украину с визитом
Спецпосланник Трампа Келлог планирует визит на Украину, но дат пока нет