https://ria.ru/20250804/kardiolog-2033157149.html

Кардиолог назвал меры профилактики инфаркта

Кардиолог назвал меры профилактики инфаркта - РИА Новости, 04.08.2025

Кардиолог назвал меры профилактики инфаркта

Поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинация от гриппа и коронавируса помогут уберечь себя от развития инфаркта,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:14:00+03:00

2025-08-04T03:14:00+03:00

2025-08-04T03:14:00+03:00

здоровье - общество

антон вахляев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинация от гриппа и коронавируса помогут уберечь себя от развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Меры профилактики - это профилактика гиподинамии, то есть адекватное занятие физической культурой, поддержание нормального веса тела, отказ от табакокурения, современная вакцинопрофилактика, прежде всего, таких социально значимых инфекций, как грипп, коронавирусные и пневмококковые инфекции", - сказал он. Кардиолог отметил, что сегодня господствует именно инфекционно-воспалительная теория возникновения инфаркта миокарда. "Это ситуация, при которой холестериновая бляшка растет и лопается на фоне инфекционного заболевания или же данный процесс спровоцирован им. Наиболее распространенными среди населения являются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)", - пояснил он. Вахляев добавил, что к наиболее тяжелым инфекциям относят коронавирусную и гриппозную формы, однако для их профилактики существует вакцинация. "Это самый верный способ избежать таких историй", - подчеркнул врач.

https://ria.ru/20250801/kardiolog-2032746249.html

https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html

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здоровье - общество, антон вахляев