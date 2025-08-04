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В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания - РИА Новости, 04.08.2025
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06:46 04.08.2025 (обновлено: 11:20 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kandidat-2033164617.html
В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания
В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания - РИА Новости, 04.08.2025
В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания
В Челябинской области умер кандидат в депутаты законодательного собрания Владимир Биев, сообщил его отец в соцсети X. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:46:00+03:00
2025-08-04T11:20:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
миасс
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг — РИА Новости. В Челябинской области умер кандидат в депутаты законодательного собрания Владимир Биев, сообщил его отец в соцсети X. &quot;С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, &lt;…&gt; закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах. &lt;…&gt; Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей&quot;, — написал Илья Биев.Причина смерти не называется. В региональном главке Следственного комитета РИА Новости сообщили, что она не носит криминального характера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации СМИ, Владимиру Биеву было 22 года. Он выдвигался кандидатом в депутаты заксобрания по округу № 9 в Миассе от партии "Новые люди".
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происшествия, челябинская область, россия, миасс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Миасс, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания

В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания Владимир Биев

© Фото : соцсети Владимира БиеваВладимир Биев
Владимир Биев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : соцсети Владимира Биева
Владимир Биев. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг — РИА Новости. В Челябинской области умер кандидат в депутаты законодательного собрания Владимир Биев, сообщил его отец в соцсети X.
«

"С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, <…> закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах. <…> Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей", — написал Илья Биев.

Причина смерти не называется. В региональном главке Следственного комитета РИА Новости сообщили, что она не носит криминального характера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По информации СМИ, Владимиру Биеву было 22 года. Он выдвигался кандидатом в депутаты заксобрания по округу № 9 в Миассе от партии "Новые люди".
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМиассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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