Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kanal-2033308179.html
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала - РИА Новости, 04.08.2025
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала
Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:54:00+03:00
2025-08-04T16:54:00+03:00
суэцкий канал
россия
египет
сергей гриняев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740387115_0:93:1278:812_1920x0_80_0_0_90149e3b4e3ba33b15ef30dfe12ec4e2.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о партнёрстве с администрацией Суэцкого канала, сообщили РИА Новости эксперты "Центра стратегических оценок и прогнозов". Ранее в понедельник глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил РИА Новости о том, что администрация канала надеется заключить договор о партнерстве с Россией. Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован. "Российским перевозчикам заключение спецпартнёрства с администрацией Суэцкого канала даст прямой экономический выигрыш в виде упрощения проводки судов, снижения рисков и, возможно, тарифных преференций, а также расширения рынков за счёт производства и перевалки в российской промышленной зоне (РПЗ). Однако такая сделка почти неизбежно приобретёт политический окрас в глазах конкурирующих держав и может быть использована как инструмент переговоров между Россией, Египтом и странами Запада", - считает генеральный директор "Центра стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев. Тем не менее, по его словам, на стратегическую перспективу, несмотря на развитие Северного морского пути и Трансарктических маршрутов, Суэцкий канал для России и её торговых партнёров ещё остаётся незаменимым маршрутом. "Альтернатива пока не обладает сравнимой ёмкостью и инфраструктурой, хотя постепенно давление конкуренции будет расти вместе с развитием СМП и изменением мировой логистики", - добавил эксперт. По мнению координатора проекта Морская политика "Центра стратегических оценок и прогнозов" Анны Горновой, администрация Суэцкого канала, действительно, одинаково относится к судам любого флага. "Безопасность судоходства, эффективная организация работы, неполитизированность - её обязанности, ничего сверх того не требуется. Экономический эффект российским перевозчикам даст исключительно бесперебойная работа канала", - считает она. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании РПЗ в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Горнова добавила, что при этом в мировой логистике в последние годы происходят кардинальные изменения, меняется отношение к мировым альянсам, экологии, появляются новые виды гибридных угроз. "Поэтому использование канала может быть дополнено и отформатировано, но исключительно в рамках равноправия, закреплённого в Конвенции ООН по морскому праву. В перспективе развитие инфраструктуры Севморпути снижает нашу зависимость от Суэцкого канала", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20250417/egipet-2011715647.html
https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html
https://ria.ru/20250804/dohody-2033258097.html
суэцкий канал
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740387115_0:0:1196:896_1920x0_80_0_0_1a4638915c9851192714416d0d95fa00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суэцкий канал, россия, египет, сергей гриняев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оон, в мире
Суэцкий канал, Россия, Египет, Сергей Гриняев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ООН, В мире
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала

РФ может получить упрощённую проводку судов за счет договора с Суэцким каналом

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкКонтейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о партнёрстве с администрацией Суэцкого канала, сообщили РИА Новости эксперты "Центра стратегических оценок и прогнозов".
Ранее в понедельник глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил РИА Новости о том, что администрация канала надеется заключить договор о партнерстве с Россией. Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Египте оценили ситуацию с проходом судов через Суэцкий канал
17 апреля, 02:53
"Российским перевозчикам заключение спецпартнёрства с администрацией Суэцкого канала даст прямой экономический выигрыш в виде упрощения проводки судов, снижения рисков и, возможно, тарифных преференций, а также расширения рынков за счёт производства и перевалки в российской промышленной зоне (РПЗ). Однако такая сделка почти неизбежно приобретёт политический окрас в глазах конкурирующих держав и может быть использована как инструмент переговоров между Россией, Египтом и странами Запада", - считает генеральный директор "Центра стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев.
Тем не менее, по его словам, на стратегическую перспективу, несмотря на развитие Северного морского пути и Трансарктических маршрутов, Суэцкий канал для России и её торговых партнёров ещё остаётся незаменимым маршрутом. "Альтернатива пока не обладает сравнимой ёмкостью и инфраструктурой, хотя постепенно давление конкуренции будет расти вместе с развитием СМП и изменением мировой логистики", - добавил эксперт.
По мнению координатора проекта Морская политика "Центра стратегических оценок и прогнозов" Анны Горновой, администрация Суэцкого канала, действительно, одинаково относится к судам любого флага. "Безопасность судоходства, эффективная организация работы, неполитизированность - её обязанности, ничего сверх того не требуется. Экономический эффект российским перевозчикам даст исключительно бесперебойная работа канала", - считает она.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании РПЗ в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
27 мая, 16:47
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Горнова добавила, что при этом в мировой логистике в последние годы происходят кардинальные изменения, меняется отношение к мировым альянсам, экологии, появляются новые виды гибридных угроз. "Поэтому использование канала может быть дополнено и отформатировано, но исключительно в рамках равноправия, закреплённого в Конвенции ООН по морскому праву. В перспективе развитие инфраструктуры Севморпути снижает нашу зависимость от Суэцкого канала", - заключила эксперт.
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Доходы Египта от Суэцкого канала могут снизиться из-за йеменских атак
13:56
 
Суэцкий каналРоссияЕгипетСергей ГриняевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала