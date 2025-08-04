https://ria.ru/20250804/kanal-2033230384.html

Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией

Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией - РИА Новости, 04.08.2025

Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией

Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:24:00+03:00

2025-08-04T12:24:00+03:00

2025-08-04T12:32:00+03:00

россия

суэцкий канал

порт-саид (мухафаза)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа."В настоящее время (у России - ред.) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о партнерстве – ред.)", - сказал Рабиа, отвечая на вопрос о партнерстве и сотрудничестве с Россией.Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250417/egipet-2011715647.html

https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html

россия

суэцкий канал

порт-саид (мухафаза)

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россия, суэцкий канал, порт-саид (мухафаза), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире