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Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией - РИА Новости, 04.08.2025
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12:24 04.08.2025 (обновлено: 12:32 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kanal-2033230384.html
Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией
Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией - РИА Новости, 04.08.2025
Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией
Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:24:00+03:00
2025-08-04T12:32:00+03:00
россия
суэцкий канал
порт-саид (мухафаза)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа."В настоящее время (у России - ред.) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о партнерстве – ред.)", - сказал Рабиа, отвечая на вопрос о партнерстве и сотрудничестве с Россией.Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250417/egipet-2011715647.html
https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html
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суэцкий канал
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россия, суэцкий канал, порт-саид (мухафаза), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Россия, Суэцкий канал, Порт-Саид (мухафаза), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Суэцкий канал выразил надежду заключить договор с Россией

Суэцкий канал выразил надежду заключить договор о партнерстве с Россией

© РИА Новости / Махмуд Ахмед | Перейти в медиабанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Суэцкий канал надеется заключить договор о партнерстве с Россией, заявил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа.
"В настоящее время (у России - ред.) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о партнерстве – ред.)", - сказал Рабиа, отвечая на вопрос о партнерстве и сотрудничестве с Россией.
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Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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РоссияСуэцкий каналПорт-Саид (мухафаза)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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