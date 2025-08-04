Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"
Селу Седанка впервые в РФ присвоят звание "Села воинской славы" за заслуги в СВО
© Солодов. Камчатка/TelegramПамятник, посвященный участникам специальной военной операции из села Седанка на Камчатке
Памятник, посвященный участникам специальной военной операции из села Седанка на Камчатке. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
"В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку – не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир.
"Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края... Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции", - отметил губернатор.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.
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