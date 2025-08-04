https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033206275.html

Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"

Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести" - РИА Новости, 04.08.2025

Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"

Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:30:00+03:00

2025-08-04T11:30:00+03:00

2025-08-04T12:44:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов. "В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку – не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины", - написал Солодов в своем Telegram-канале. По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир. "Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края... Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции", - отметил губернатор. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.

https://ria.ru/20250603/zvanie-2020669759.html

https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

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общество, россия, камчатский край, камчатка, владимир солодов