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Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести" - РИА Новости, 04.08.2025
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11:30 04.08.2025 (обновлено: 12:44 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033206275.html
Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"
Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести" - РИА Новости, 04.08.2025
Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"
Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:30:00+03:00
2025-08-04T12:44:00+03:00
общество
россия
камчатский край
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владимир солодов
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов. "В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку – не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины", - написал Солодов в своем Telegram-канале. По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир. "Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края... Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции", - отметил губернатор. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.
https://ria.ru/20250603/zvanie-2020669759.html
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общество, россия, камчатский край, камчатка, владимир солодов
Общество, Россия, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов
Населенному пункту на Камчатке присвоят звание "Села воинской доблести"

Селу Седанка впервые в РФ присвоят звание "Села воинской славы" за заслуги в СВО

© Солодов. Камчатка/TelegramПамятник, посвященный участникам специальной военной операции из села Седанка на Камчатке
Памятник, посвященный участникам специальной военной операции из села Седанка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Солодов. Камчатка/Telegram
Памятник, посвященный участникам специальной военной операции из села Седанка на Камчатке. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание "Села воинской славы" за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
"В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку – не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
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По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир.
"Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края... Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции", - отметил губернатор.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.
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ОбществоРоссияКамчатский крайКамчаткаВладимир Солодов
 
 
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