Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке открыли четыре туристических маршрута - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 04.08.2025 (обновлено: 10:48 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033159281.html
На Камчатке открыли четыре туристических маршрута
На Камчатке открыли четыре туристических маршрута - РИА Новости, 04.08.2025
На Камчатке открыли четыре туристических маршрута
Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке Камчатского края открыты для посещения туристами после землетрясения, сообщает сеть природных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:22:00+03:00
2025-08-04T10:48:00+03:00
камчатка
камчатский край
северо-курильск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033197054_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0be7a158fb1f20b02213e80b799ef567.jpg
УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке Камчатского края открыты для посещения туристами после землетрясения, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в Telegram-канале. "Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" открывает туристические маршруты в Южно-Камчатском природном парке: вулкан Горелый, Каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый", — говорится в сообщении.Данные маршруты были закрыты для посещения туристами для их безопасности 30 июля после сильнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250803/knaysl-2033149928.html
камчатка
камчатский край
северо-курильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033197054_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_ef473b2a11aeac92a99219c5cfa957f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, северо-курильск
Камчатка, Камчатский край, Северо-Курильск
На Камчатке открыли четыре туристических маршрута

На Камчатке открыли четыре туристических маршрута после землетрясения

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТуристы в кратере Мутновского вулкана на Камчатке
Туристы в кратере Мутновского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Туристы в кратере Мутновского вулкана на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке Камчатского края открыты для посещения туристами после землетрясения, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в Telegram-канале.
"Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" открывает туристические маршруты в Южно-Камчатском природном парке: вулкан Горелый, Каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый", — говорится в сообщении.
Данные маршруты были закрыты для посещения туристами для их безопасности 30 июля после сильнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах.
Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Вчера, 23:57
 
КамчаткаКамчатский крайСеверо-Курильск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала