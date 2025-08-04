https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033159281.html

На Камчатке открыли четыре туристических маршрута

На Камчатке открыли четыре туристических маршрута - РИА Новости, 04.08.2025

На Камчатке открыли четыре туристических маршрута

Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке Камчатского края открыты для посещения туристами после землетрясения, сообщает сеть природных... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:22:00+03:00

2025-08-04T04:22:00+03:00

2025-08-04T10:48:00+03:00

камчатка

камчатский край

северо-курильск

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УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке Камчатского края открыты для посещения туристами после землетрясения, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в Telegram-канале. "Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" открывает туристические маршруты в Южно-Камчатском природном парке: вулкан Горелый, Каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый", — говорится в сообщении.Данные маршруты были закрыты для посещения туристами для их безопасности 30 июля после сильнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250803/knaysl-2033149928.html

камчатка

камчатский край

северо-курильск

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камчатка, камчатский край, северо-курильск