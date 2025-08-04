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ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:27:00+03:00
2025-08-04T12:27:00+03:00
2025-08-04T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня <...> нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", — указали в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за последние сутки на территории страны воздушную тревогу объявляли несколько раз.В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
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россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ с применением "Кинжалов"