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ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.08.2025 (обновлено: 13:25 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:27:00+03:00
2025-08-04T13:25:00+03:00
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
украина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня &lt;...&gt; нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", — указали в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за последние сутки на территории страны воздушную тревогу объявляли несколько раз.В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20250804/istochnik-2033191364.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ с применением "Кинжалов"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня <...> нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", — указали в ведомстве.
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Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за последние сутки на территории страны воздушную тревогу объявляли несколько раз.
В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьУкраина
 
 
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