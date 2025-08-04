https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:27:00+03:00

2025-08-04T12:27:00+03:00

2025-08-04T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня <...> нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ", — указали в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за последние сутки на территории страны воздушную тревогу объявляли несколько раз.В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20250804/istochnik-2033191364.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина