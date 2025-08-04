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Один из треков Гуфа, Ноггано и АК-47 стал недоступен на "Яндекс. Музыке"
Один из треков Гуфа, Ноггано и АК-47 стал недоступен на "Яндекс. Музыке" - РИА Новости, 04.08.2025
Один из треков Гуфа, Ноггано и АК-47 стал недоступен на "Яндекс. Музыке"
Трек рэперов Гуфа, Ноггано (Баста - ред.) и АК-47 "Тем, кто с нами" недоступен на площадке "Яндекс. Музыка", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:34:00+03:00
2025-08-04T15:34:00+03:00
2025-08-04T15:34:00+03:00
технологии
игорь рыбаков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
guf (алексей долматов)
баста (василий вакуленко)
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трек рэперов Гуфа, Ноггано (Баста - ред.) и АК-47 "Тем, кто с нами" недоступен на площадке "Яндекс. Музыка", убедился корреспондент РИА Новости. "Трек недоступен по требованию Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать", - говорится в сообщении, появляющемся во всплывающем окне при попытке воспроизвести трек. Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков планирует выкупить права на первый альбом Гуфа "Город дорог", чтобы удалить его со всех площадок.
https://ria.ru/20250801/guf-2032915275.html
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технологии, игорь рыбаков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), guf (алексей долматов), баста (василий вакуленко), общество
Технологии, Игорь Рыбаков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Guf (Алексей Долматов), Баста (Василий Вакуленко), Общество
Один из треков Гуфа, Ноггано и АК-47 стал недоступен на "Яндекс. Музыке"
Трек "Тем, кто с нами" стал недоступен на площадке "Яндекс. Музыка"