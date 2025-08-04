Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе
Израиль анонсировал принятие мер по скорейшему достижению целей войны в Газе
© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
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"Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти (палестинского движения) ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей", - рассказал он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.