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Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе - РИА Новости, 04.08.2025
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20:36 04.08.2025 (обновлено: 21:27 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/izrail-2033351537.html
Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе
Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе - РИА Новости, 04.08.2025
Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе
Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:36:00+03:00
2025-08-04T21:27:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сша
ливан
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти (палестинского движения) ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей", - рассказал он.В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
https://ria.ru/20250804/konflikt-1915630213.html
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израиль
сектор газа
сша
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в мире, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, ливан, стив уиткофф
В мире, Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США, Ливан, Стив Уиткофф
Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе

Израиль анонсировал принятие мер по скорейшему достижению целей войны в Газе

© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«
"Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти (палестинского движения) ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей", - рассказал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины
30 июля, 02:21
 
В миреИзраильСектор ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСШАЛиванСтив Уиткофф
 
 
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