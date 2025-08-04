https://ria.ru/20250804/izrail-2033351537.html

Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе

Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе - РИА Новости, 04.08.2025

Израиль анонсировал принятие новых мер по достижению целей войны в Газе

Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:36:00+03:00

2025-08-04T20:36:00+03:00

2025-08-04T21:27:00+03:00

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сектор газа

биньямин нетаньяху

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Цели войны в Газе не изменились: возврат заложников, устранение власти (палестинского движения) ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей", - рассказал он.В понедельник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве заявил, что власти Израиля якобы приняли решение о захвате сектора Газа, так как ХАМАС заявило, что не готово освобождать заложников без полной капитуляции со стороны еврейского государства.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.В конце июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.

https://ria.ru/20250804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032253835.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, ливан, стив уиткофф