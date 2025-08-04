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Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 04.08.2025
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19:09 04.08.2025 (обновлено: 19:21 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ivanov-2033341226.html
Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова
Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 04.08.2025
Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на постановление о продлении ареста до 23 октября экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:09:00+03:00
2025-08-04T19:21:00+03:00
россия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на постановление о продлении ареста до 23 октября экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания Иванова Тимура Вадимовича до 23 октября.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.Другое дело Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 года колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 года колонии со штрафом 25 миллионов рублей.Защита обжаловала приговор.
https://ria.ru/20250725/ivanov-2031313505.html
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россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова

Защита обжаловала продление до октября ареста экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на постановление о продлении ареста до 23 октября экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания Иванова Тимура Вадимовича до 23 октября.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Другое дело Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 года колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 года колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Защита обжаловала приговор.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
25 июля, 08:04
 
РоссияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествияСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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