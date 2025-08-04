Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Иванова
Защита обжаловала продление до октября ареста экс-замминистра обороны Иванова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на постановление о продлении ареста до 23 октября экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания Иванова Тимура Вадимовича до 23 октября.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Другое дело Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 года колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 года колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Защита обжаловала приговор.