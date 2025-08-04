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Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях - РИА Новости, 04.08.2025
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T19:18:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий."Если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий и устранению первопричин кризиса, включая желание вернуть Украине нейтральный статус и уважение прав человека, нацменьшинств, русских и русскоязычных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, "если таких намерений нет, то это пустые слова, не отражающие стремление к миру".Ранее Сибига в интервью финскому изданию Yle заявил о планах Украины завершить конфликт с РФ в этом году.
https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html
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Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Сибига, Россия
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях
Заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях