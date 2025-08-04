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Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 04.08.2025 (обновлено: 19:18 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/istochnik-2033340168.html
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях - РИА Новости, 04.08.2025
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T19:18:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей сибига
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий."Если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий и устранению первопричин кризиса, включая желание вернуть Украине нейтральный статус и уважение прав человека, нацменьшинств, русских и русскоязычных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, "если таких намерений нет, то это пустые слова, не отражающие стремление к миру".Ранее Сибига в интервью финскому изданию Yle заявил о планах Украины завершить конфликт с РФ в этом году.
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киев, в мире, украина, андрей сибига, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Сибига, Россия
Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях

Заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий.
"Если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий и устранению первопричин кризиса, включая желание вернуть Украине нейтральный статус и уважение прав человека, нацменьшинств, русских и русскоязычных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, "если таких намерений нет, то это пустые слова, не отражающие стремление к миру".
Ранее Сибига в интервью финскому изданию Yle заявил о планах Украины завершить конфликт с РФ в этом году.
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"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины
2 августа, 01:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаАндрей СибигаРоссия
 
 
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