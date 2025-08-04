https://ria.ru/20250804/istochnik-2033340168.html

Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях

Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях - РИА Новости, 04.08.2025

Источник: заявления Киева должны базироваться на территориальных реалиях

Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:57:00+03:00

2025-08-04T18:57:00+03:00

2025-08-04T19:18:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей сибига

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт с РФ в 2025 году, заявил, что, если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий."Если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий и устранению первопричин кризиса, включая желание вернуть Украине нейтральный статус и уважение прав человека, нацменьшинств, русских и русскоязычных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, "если таких намерений нет, то это пустые слова, не отражающие стремление к миру".Ранее Сибига в интервью финскому изданию Yle заявил о планах Украины завершить конфликт с РФ в этом году.

https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, украина, андрей сибига, россия