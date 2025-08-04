https://ria.ru/20250804/issledovanie-2033281823.html

Исследование: Beeline Cloud лидирует по индексу лояльности клиентов

Исследование: Beeline Cloud лидирует по индексу лояльности клиентов - РИА Новости, 04.08.2025

Исследование: Beeline Cloud лидирует по индексу лояльности клиентов

По итогам исследования "Облачные сервисы в России", проведенного агентством TelecomDaily, облачная платформа Beeline Cloud вошла в число лидеров российского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:16:00+03:00

2025-08-04T17:16:00+03:00

2025-08-04T17:16:00+03:00

билайн

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. По итогам исследования "Облачные сервисы в России", проведенного агентством TelecomDaily, облачная платформа Beeline Cloud вошла в число лидеров российского рынка по ключевым показателям качества сервиса и лояльности клиентов, сообщает пресс-служба "Билайна".Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса России и выделило адаптивность, безопасность и оперативную службу поддержки как три наиболее значимых критерия выбора облачного провайдера для отечественных компаний.Beeline Cloud показал лучший результат в рейтинге лояльности Net Promoter Score (NPS) — 93%. Индекс NPS измеряет готовность клиентов рекомендовать продукт или сервис коллегам и партнерам. Далее следуют "Айтеко Cloud" — 86%, "Т1 Облако" — 80%, Selectel — 76%, Cloud.ru — 73%.Кроме того, данная платформа разделила первое место с Yandex Cloud по интегральной оценке пользователей, набрав 83.5 балла из 100 возможных. Оценка проводилась по 20 ключевым показателям, включая скорость внедрения, гибкость, возможности кастомизации, автоматизацию, операционную эффективность и поддержку пользователей. На третьем месте Cloud.ru — 82,4 балла.Лидеры рынка получили интегральные оценки и по такому критерию, как ИТ-зрелость. Здесь рассматривались пять направлений — степень внедрения Infrastructure-as-Code, глубина и качество кода Infrastructure-as-Code, степень реализации Architecture-as-Code, степень интеграции Infrastructure-as-Code в CI/CD, а также автоматизации управления жизненным циклом приложений. Из максимально возможных 100 баллов наивысшие оценки у Beeline Cloud и Yandex Cloud — провайдеры получили по 62,2 и 62,5 балла соответственно.Исследование подтверждает устойчивый рост спроса на облачные решения в России: 82% компаний планируют увеличивать использование облачных сервисов в 2026 году, при этом средний ожидаемый рост затрат составит 15%. Особый интерес бизнеса направлен на приватные облака — 64% организаций намерены наращивать инвестиции в этом сегменте. Параллельно усиливается тренд на импортозамещение: 62% респондентов заявили о планах полностью перейти на отечественные ПО и облачные платформы. Рынок движется в сторону гибридных решений, повышенных требований к безопасности и автоматизации.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, beeline cloud, онлайн-сервис