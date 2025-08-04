В Испании с начала года утонули более человека
В Испании с января по июль 2025 года утонули 302 человека
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МАДРИД, 4 авг — РИА Новости. По меньшей мере 302 человека утонули в Испании с января по июль 2025 года, что стало рекордным показателем за последние десять лет, говорится в распространенном в понедельник отчете Королевской федерации спасения и оказания помощи на воде (RFESS).
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"С начала года число жертв достигло 302 — это самый высокий показатель за первые семь месяцев года с момента запуска отчета в 2015 году", - говорится в отчете.
По информации федерации, наибольшее число погибших было зарегистрировано в Андалусии - 52 человека, Канарских островах и Валенсийском сообществе - по 39 человек, Каталонии - 36 человек и Галисии - 34 человека. Лишь в Эстремадуре и Сеуте не было зафиксировано подобных случаев.
Отмечается тревожный рост смертности среди несовершеннолетних. Так, с начала года утонули 23 ребенка, из них 20 — в июне и июле. Среди взрослых чаще всего жертвами становятся мужчины старше 45 лет. Большинство трагедий произошло на пляжах: там погибли 150 человек, в бассейнах утонул 31 человек, в реках — 60, остальные случаи были зафиксированы в других водоемах.
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