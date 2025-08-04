https://ria.ru/20250804/ispanija-2033311739.html

В Испании с начала года утонули более человека

В Испании с начала года утонули более человека - РИА Новости, 04.08.2025

В Испании с начала года утонули более человека

По меньшей мере 302 человека утонули в Испании с января по июль 2025 года, что стало рекордным показателем за последние десять лет, говорится в распространенном РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:18:00+03:00

2025-08-04T17:18:00+03:00

2025-08-04T17:18:00+03:00

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МАДРИД, 4 авг — РИА Новости. По меньшей мере 302 человека утонули в Испании с января по июль 2025 года, что стало рекордным показателем за последние десять лет, говорится в распространенном в понедельник отчете Королевской федерации спасения и оказания помощи на воде (RFESS). "С начала года число жертв достигло 302 — это самый высокий показатель за первые семь месяцев года с момента запуска отчета в 2015 году", - говорится в отчете. По информации федерации, наибольшее число погибших было зарегистрировано в Андалусии - 52 человека, Канарских островах и Валенсийском сообществе - по 39 человек, Каталонии - 36 человек и Галисии - 34 человека. Лишь в Эстремадуре и Сеуте не было зафиксировано подобных случаев. Отмечается тревожный рост смертности среди несовершеннолетних. Так, с начала года утонули 23 ребенка, из них 20 — в июне и июле. Среди взрослых чаще всего жертвами становятся мужчины старше 45 лет. Большинство трагедий произошло на пляжах: там погибли 150 человек, в бассейнах утонул 31 человек, в реках — 60, остальные случаи были зафиксированы в других водоемах.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

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Варвара Скокшина

в мире, испания, андалусия, канарские острова