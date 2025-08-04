https://ria.ru/20250804/irkutsk-2033321383.html

В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь

В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025

В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь

В зону СВО из Иркутска отправлена гуманитарная помощь, включающая автомобили, аккумуляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также две фуры с водой, сообщает РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:56:00+03:00

2025-08-04T17:56:00+03:00

2025-08-04T17:56:00+03:00

надежные люди

иркутск

сво

гуманитарная помощь

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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В зону СВО из Иркутска отправлена гуманитарная помощь, включающая автомобили, аккумуляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также две фуры с водой, сообщает пресс-служба администрации города. Из Иркутска в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи. "Груз весом 1,5 тонны включает средства радиоэлектронной борьбы, литиевые аккумуляторы, антидроновые одеяла с защитой от тепловизора, рации и средства связи. Также на передовую направлены пять автомобилей, в том числе грузовая машина и багги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее, с учетом пожеланий военнослужащих, в зону СВО были доставлены две фуры с пятилитровыми бутылками питьевой воды. Необходимость в ней особенно возрастает летом, когда дневная температура в зоне проведения спецоперации достигает +46 градусов. Мэрия постоянно поддерживает контакт с бойцами из Иркутска, выполняющими боевые задачи. Все гуманитарные грузы в зону СВО отправляют в соответствии с заявками военнослужащих.

https://ria.ru/20250801/svo-2032810213.html

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иркутск, сво, гуманитарная помощь