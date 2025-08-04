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В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:56 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/irkutsk-2033321383.html
В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь
В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025
В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь
В зону СВО из Иркутска отправлена гуманитарная помощь, включающая автомобили, аккумуляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также две фуры с водой, сообщает РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:56:00+03:00
2025-08-04T17:56:00+03:00
надежные люди
иркутск
сво
гуманитарная помощь
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В зону СВО из Иркутска отправлена гуманитарная помощь, включающая автомобили, аккумуляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также две фуры с водой, сообщает пресс-служба администрации города. Из Иркутска в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи. "Груз весом 1,5 тонны включает средства радиоэлектронной борьбы, литиевые аккумуляторы, антидроновые одеяла с защитой от тепловизора, рации и средства связи. Также на передовую направлены пять автомобилей, в том числе грузовая машина и багги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее, с учетом пожеланий военнослужащих, в зону СВО были доставлены две фуры с пятилитровыми бутылками питьевой воды. Необходимость в ней особенно возрастает летом, когда дневная температура в зоне проведения спецоперации достигает +46 градусов. Мэрия постоянно поддерживает контакт с бойцами из Иркутска, выполняющими боевые задачи. Все гуманитарные грузы в зону СВО отправляют в соответствии с заявками военнослужащих.
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иркутск, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Иркутск, СВО, Гуманитарная помощь
В зону СВО из Иркутска отправили гуманитарную помощь

В зону СВО из Иркутска отправили автомобили, аккумуляторы и две фуры с водой

© Фото : Город Иркутск/ TelegramГумпомощь военнослужащим в зоне СВО из Иркутска
Гумпомощь военнослужащим в зоне СВО из Иркутска - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Город Иркутск/ Telegram
Гумпомощь военнослужащим в зоне СВО из Иркутска
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В зону СВО из Иркутска отправлена гуманитарная помощь, включающая автомобили, аккумуляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также две фуры с водой, сообщает пресс-служба администрации города.
Из Иркутска в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи.
"Груз весом 1,5 тонны включает средства радиоэлектронной борьбы, литиевые аккумуляторы, антидроновые одеяла с защитой от тепловизора, рации и средства связи. Также на передовую направлены пять автомобилей, в том числе грузовая машина и багги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее, с учетом пожеланий военнослужащих, в зону СВО были доставлены две фуры с пятилитровыми бутылками питьевой воды. Необходимость в ней особенно возрастает летом, когда дневная температура в зоне проведения спецоперации достигает +46 градусов.
Мэрия постоянно поддерживает контакт с бойцами из Иркутска, выполняющими боевые задачи. Все гуманитарные грузы в зону СВО отправляют в соответствии с заявками военнослужащих.
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