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Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрали меру пресечения
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрали меру пресечения - РИА Новости, 04.08.2025
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрали меру пресечения
Шестерых сотрудников Иркутского авиационного завода отпустили под подписку о невыезде по делу о крушении Су-30 октябре 2022 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:30:00+03:00
2025-08-04T16:30:00+03:00
2025-08-04T17:27:00+03:00
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский авиационный завод
су-30
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ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. Шестерых сотрудников Иркутского авиационного завода отпустили под подписку о невыезде по делу о крушении Су-30 октябре 2022 года, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Следствием в отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказал он.По словам собеседника агентства, первоначально расследование вели военные следователи, но они установили, что причиной авиакатастрофы был некачественный ремонт, выполненный Иркутским авиазаводом. Тогда дело передали Восточному межрегиональному следственному управлению на транспорте СК.Авиакатастрофа в иркутском микрорайоне Ново-Ленино произошла 23 октября 2022 года. Самолет Су-30, проводивший испытательный полет, упал на дом, в котором проживали две семьи. Погибли два летчика, но на земле пострадавших не было.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас его расследуют гражданские следователи по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Халатность".
https://ria.ru/20221023/samolet-1826076566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), иркутский авиационный завод, су-30
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутский авиационный завод, Су-30
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрали меру пресечения
Шестерых работников Иркутского авиазавода отправили под подписку о невыезде