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Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения - РИА Новости, 04.08.2025
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13:43 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/irkutsk-2033254002.html
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения - РИА Новости, 04.08.2025
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения
Шести работникам Иркутского авиационного завода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о крушении Су-30 и гибели двух летчиков во время... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:43:00+03:00
2025-08-04T13:43:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутский авиационный завод
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Шести работникам Иркутского авиационного завода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о крушении Су-30 и гибели двух летчиков во время испытательного полета в Иркутске в октябре 2022, причиной авиакатастрофы стал некачественный ремонт, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В октябре 2022 года в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. После крушения было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время дело расследуется гражданскими следователями по статьям "превышение должностных полномочий" и "халатность". Обвиняемыми являются шесть работников Иркутского авиазавода. "Следствием в отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил собеседник агентства. Он также уточнил, что первоначально дело вели военные следователи, но в процессе работы было установлено, что причина авиакатастрофы вызвана некачественным ремонтом, произведенном на Иркутском авиационном заводе. Дело было передано Восточному межрегиональному СУ на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, иркутск, россия, иркутский авиационный завод, следственный комитет россии (ск рф), су-30
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутский авиационный завод, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30
Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске вынесли меру пресечения

Шесть фигурантов дела о крушении Су-30 в Иркутске получили подписку о невыезде

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОбломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Шести работникам Иркутского авиационного завода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о крушении Су-30 и гибели двух летчиков во время испытательного полета в Иркутске в октябре 2022, причиной авиакатастрофы стал некачественный ремонт, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В октябре 2022 года в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал. После крушения было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время дело расследуется гражданскими следователями по статьям "превышение должностных полномочий" и "халатность". Обвиняемыми являются шесть работников Иркутского авиазавода.
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"Следствием в отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что первоначально дело вели военные следователи, но в процессе работы было установлено, что причина авиакатастрофы вызвана некачественным ремонтом, произведенном на Иркутском авиационном заводе. Дело было передано Восточному межрегиональному СУ на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.
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ПроисшествияИркутскРоссияИркутский авиационный заводСледственный комитет России (СК РФ)Су-30
 
 
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