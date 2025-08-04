https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 04.08.2025

Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иностранным агентом создателя веб-сериала Mr. Freeman мультипликатора Павла Мунтяна*, в которой он... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:20:00+03:00

2025-08-04T04:20:00+03:00

2025-08-04T04:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иностранным агентом создателя веб-сериала Mr. Freeman мультипликатора Павла Мунтяна*, в которой он просил снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Хорошевский райсуд в сентябре прошлого года назначил Мунтяну* восемь лет колонии общего режима заочно по делу о распространении фейков о российской армии. Он обжаловал приговор в апелляционном, а затем и в кассационном суде, но его оставили в силе. Согласно материалам дела, мультипликатору вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. Мунтян* объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250727/sud-2031683181.html

https://ria.ru/20250725/arest-2031367057.html

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