https://ria.ru/20250804/ingushetiya-2033342836.html

В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий

В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий - РИА Новости, 04.08.2025

В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий

Власти Ингушетии приступили к реализации первого в республике проекта развития территорий на площадке города Карабулак, объем его финансирования превысит 260... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:26:00+03:00

2025-08-04T19:26:00+03:00

2025-08-04T19:26:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15015/46/150154627_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_3cc8dad792532d92e0e44bcedc0993a9.jpg

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии приступили к реализации первого в республике проекта развития территорий на площадке города Карабулак, объем его финансирования превысит 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона. "В Ингушетии реализуется проект комплексного развития территорий (КРТ) в городе Карабулак, который кардинально изменит инфраструктуру и качество жизни в регионе. Общий объем финансирования программы составит более 260 миллионов рублей, из которых 44 миллиона рублей будут направлены в текущем году", - говорится в сообщении. В рамках проекта планируется построить 15,5 километров инженерных сетей, включая водоснабжение (4885 метров), водоотведение (4660 метров) и ливневую канализацию (5995 метров), а также 18,6 тысячи квадратных метров жилья поэтапно до 2027 года. Уже заключены контракты с подрядными организациями, скоро начнутся строительные работы. "Фактический ввод жилья может достичь 35 тысяч квадратных метров за три года благодаря уже начатому возведению трех многоквартирных домов", - отметили в пресс-службе. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" при активном взаимодействии Минстроя России и правительства Ингушетии. "Комплексное развитие территорий в Карабулаке недостаточно рассматривать только в контексте строительства объектов. Это также инвестиции в будущее жителей нашей республики. Мы создаем современную городскую среду с новым жильем и коммуникациями. Это важный шаг в выполнении задач национального проекта, который позволит повысить качество жизни и инфраструктурный потенциал республики", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика ингушетия, махмуд-али калиматов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия