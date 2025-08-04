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В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий - РИА Новости, 04.08.2025
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Республика Ингушетия
 
19:26 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ingushetiya-2033342836.html
В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий
В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий - РИА Новости, 04.08.2025
В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий
Власти Ингушетии приступили к реализации первого в республике проекта развития территорий на площадке города Карабулак, объем его финансирования превысит 260... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:26:00+03:00
2025-08-04T19:26:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии приступили к реализации первого в республике проекта развития территорий на площадке города Карабулак, объем его финансирования превысит 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона. "В Ингушетии реализуется проект комплексного развития территорий (КРТ) в городе Карабулак, который кардинально изменит инфраструктуру и качество жизни в регионе. Общий объем финансирования программы составит более 260 миллионов рублей, из которых 44 миллиона рублей будут направлены в текущем году", - говорится в сообщении. В рамках проекта планируется построить 15,5 километров инженерных сетей, включая водоснабжение (4885 метров), водоотведение (4660 метров) и ливневую канализацию (5995 метров), а также 18,6 тысячи квадратных метров жилья поэтапно до 2027 года. Уже заключены контракты с подрядными организациями, скоро начнутся строительные работы. "Фактический ввод жилья может достичь 35 тысяч квадратных метров за три года благодаря уже начатому возведению трех многоквартирных домов", - отметили в пресс-службе. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" при активном взаимодействии Минстроя России и правительства Ингушетии. "Комплексное развитие территорий в Карабулаке недостаточно рассматривать только в контексте строительства объектов. Это также инвестиции в будущее жителей нашей республики. Мы создаем современную городскую среду с новым жильем и коммуникациями. Это важный шаг в выполнении задач национального проекта, который позволит повысить качество жизни и инфраструктурный потенциал республики", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
В Карабулаке реализуют проект комплексного развития территорий

В Карабулаке реализуют 1-й в Ингушетии проект комплексного развития территорий

© РИА Новости / Гуциев СаидВъезд в город Карабулак в Ингушетии
Въезд в город Карабулак в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Гуциев Саид
Въезд в город Карабулак в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии приступили к реализации первого в республике проекта развития территорий на площадке города Карабулак, объем его финансирования превысит 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
«
Ингушетии реализуется проект комплексного развития территорий (КРТ) в городе Карабулак, который кардинально изменит инфраструктуру и качество жизни в регионе. Общий объем финансирования программы составит более 260 миллионов рублей, из которых 44 миллиона рублей будут направлены в текущем году", - говорится в сообщении.
В рамках проекта планируется построить 15,5 километров инженерных сетей, включая водоснабжение (4885 метров), водоотведение (4660 метров) и ливневую канализацию (5995 метров), а также 18,6 тысячи квадратных метров жилья поэтапно до 2027 года. Уже заключены контракты с подрядными организациями, скоро начнутся строительные работы.
"Фактический ввод жилья может достичь 35 тысяч квадратных метров за три года благодаря уже начатому возведению трех многоквартирных домов", - отметили в пресс-службе.
Проект реализуется в рамках федеральной программы "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" при активном взаимодействии Минстроя России и правительства Ингушетии.
"Комплексное развитие территорий в Карабулаке недостаточно рассматривать только в контексте строительства объектов. Это также инвестиции в будущее жителей нашей республики. Мы создаем современную городскую среду с новым жильем и коммуникациями. Это важный шаг в выполнении задач национального проекта, который позволит повысить качество жизни и инфраструктурный потенциал республики", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Россия
 
 
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