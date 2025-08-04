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Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными - РИА Новости, 04.08.2025
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20:30 04.08.2025 (обновлено: 20:57 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными - РИА Новости, 04.08.2025
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:30:00+03:00
2025-08-04T20:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X."Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. В пятницу он уже объявлял о введении 25-процентной пошлины на импорт из южноазиатской республики, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.Москва считает, что Запад совершает большую ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html
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в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, kpler
В мире, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Kpler
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными

МИД Индии назвал необоснованными нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X.
"Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Индия продолжит закупать нефть у России, считают в КНР
Вчера, 06:15
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. В пятницу он уже объявлял о введении 25-процентной пошлины на импорт из южноазиатской республики, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.

Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80 процентов своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler писало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

Москва считает, что Запад совершает большую ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти
Вчера, 01:23
 
В миреИндияСШАРоссияДональд ТрампKpler
 
 
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