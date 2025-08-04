Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
МИД Индии назвал необоснованными нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X.
"Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. В пятницу он уже объявлял о введении 25-процентной пошлины на импорт из южноазиатской республики, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80 процентов своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler писало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Москва считает, что Запад совершает большую ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.