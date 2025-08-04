https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html

Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными

Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными - РИА Новости, 04.08.2025

Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными

Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:30:00+03:00

2025-08-04T20:30:00+03:00

2025-08-04T20:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X."Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен существенно повысить импортные пошлины в отношении Индии. В пятницу он уже объявлял о введении 25-процентной пошлины на импорт из южноазиатской республики, а также о неуказанном штрафе за покупку российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал помочь в разработке "огромных нефтяных запасов" этой страны.Москва считает, что Запад совершает большую ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.

https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, kpler