В Индии открылась программа "Послы русского языка в мире"
Программа "Послы русского языка в мире" в третий раз начала работу в Индии
© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 авг – РИА Новости. Программа "Послы русского языка в мире" в третий раз начала работу в Индии, передает корреспондент РИА Новости.
Программа организована государственным институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке минобрнауки и содействии МИД России. В течение двух недель послы русского языка будут работать в Университете имени Джавахарлала Неру, отдельные занятия пройдут в Университете Дели и международной школе "Bluebells".
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"Это уже третья экспедиция послов русского языка в Индию, и мы рады вновь объединить усилия с ведущими образовательными центрами Индии в области русистики. Это позволит познакомить с современной Россией и русским языком как можно больше индийских школьников и студентов. Мы стремимся вдохновлять молодежь на изучение русского языка и поступление в российские вузы, создавать межкультурный диалог и прочный мост дружбы между Россией и Индией, в том числе в контексте развития сотрудничества по линии БРИКС", — подчеркнул ректор Института Пушкина Никита Гусев.
За время работы программы участники со стороны Индии ознакомятся с достижениями российской культуры, науки и образования, с произведениями известных русских поэтов, художников, примут участие в играх, мастер-классах по традиционным промыслам и научатся русским народным танцам. Для российских волонтеров также будет организована культурная программа и знакомство с достопримечательностями Дели в целях развития межкультурного диалога.
"Послы русского языка в мире" – международная волонтерская программа, в которой участвуют студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. Участники программы в игровой форме знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, традициями и культурой России. Программа реализуется государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке министерства науки и высшего образования России, министерства иностранных дел, Россотрудничества, Росмолодёжи и других государственных и общественных структур с 2015 года. За 10 лет работы программы волонтёры побывали в более чем 100 экспедициях в 24 странах дальнего и ближнего зарубежья и 8 российских регионах. В занятиях программы "Послы русского языка в мире" приняли участие более 60 тысяч школьников и студентов разных стран.
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