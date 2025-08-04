https://ria.ru/20250804/indija-2033351254.html

В Индии открылась программа "Послы русского языка в мире"

В Индии открылась программа "Послы русского языка в мире" - РИА Новости, 04.08.2025

В Индии открылась программа "Послы русского языка в мире"

Программа "Послы русского языка в мире" в третий раз начала работу в Индии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:33:00+03:00

2025-08-04T20:33:00+03:00

2025-08-04T20:33:00+03:00

россия

индия

дели

джавахарлал неру

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 авг – РИА Новости. Программа "Послы русского языка в мире" в третий раз начала работу в Индии, передает корреспондент РИА Новости. Программа организована государственным институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке минобрнауки и содействии МИД России. В течение двух недель послы русского языка будут работать в Университете имени Джавахарлала Неру, отдельные занятия пройдут в Университете Дели и международной школе "Bluebells". "Это уже третья экспедиция послов русского языка в Индию, и мы рады вновь объединить усилия с ведущими образовательными центрами Индии в области русистики. Это позволит познакомить с современной Россией и русским языком как можно больше индийских школьников и студентов. Мы стремимся вдохновлять молодежь на изучение русского языка и поступление в российские вузы, создавать межкультурный диалог и прочный мост дружбы между Россией и Индией, в том числе в контексте развития сотрудничества по линии БРИКС", — подчеркнул ректор Института Пушкина Никита Гусев. За время работы программы участники со стороны Индии ознакомятся с достижениями российской культуры, науки и образования, с произведениями известных русских поэтов, художников, примут участие в играх, мастер-классах по традиционным промыслам и научатся русским народным танцам. Для российских волонтеров также будет организована культурная программа и знакомство с достопримечательностями Дели в целях развития межкультурного диалога. "Послы русского языка в мире" – международная волонтерская программа, в которой участвуют студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. Участники программы в игровой форме знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, традициями и культурой России. Программа реализуется государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке министерства науки и высшего образования России, министерства иностранных дел, Россотрудничества, Росмолодёжи и других государственных и общественных структур с 2015 года. За 10 лет работы программы волонтёры побывали в более чем 100 экспедициях в 24 странах дальнего и ближнего зарубежья и 8 российских регионах. В занятиях программы "Послы русского языка в мире" приняли участие более 60 тысяч школьников и студентов разных стран.

https://ria.ru/20250223/oae-2001138514.html

россия

индия

дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, дели, джавахарлал неру, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)