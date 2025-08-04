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Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово - РИА Новости, 04.08.2025
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово
Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:38:00+03:00
2025-08-04T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Автодорога Донецк – Новоазовск – Седово – это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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Донецк, Новоазовск, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово
Хуснуллин: 3 моста трасы Донецк — Седово готовы на 50%