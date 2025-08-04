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Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово - РИА Новости, 04.08.2025
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18:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/husnullin-2033331539.html
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово - РИА Новости, 04.08.2025
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово
Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:38:00+03:00
2025-08-04T18:38:00+03:00
донецк
новоазовск
донецкая народная республика
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Автодорога Донецк – Новоазовск – Седово – это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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донецк
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донецк, новоазовск, донецкая народная республика, марат хуснуллин, общество
Донецк, Новоазовск, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово

Хуснуллин: 3 моста трасы Донецк — Седово готовы на 50%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Автодорога ДонецкНовоазовск – Седово – это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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ДонецкНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаМарат ХуснуллинОбщество
 
 
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