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Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово

Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово - РИА Новости, 04.08.2025

Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово

Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:38:00+03:00

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2025-08-04T18:38:00+03:00

донецк

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 километров трассы Донецк – Новоазовск – Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Автодорога Донецк – Новоазовск – Седово – это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033255617.html

донецк

новоазовск

донецкая народная республика

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донецк, новоазовск, донецкая народная республика, марат хуснуллин, общество