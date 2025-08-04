Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.08.2025 (обновлено: 17:20 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/hleb-2033282910.html
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом - РИА Новости, 04.08.2025
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом
Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:15:00+03:00
2025-08-04T17:20:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033268420_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_bd9c76f83f7770571eb7d1ebdcb1419e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале."Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", — написал он.Ранее сегодня Филимонов сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона из-за досрочного прекращения действия лицензии. При этом сама компания не подтвердила эту информацию. Чуть позже источник РИА Новости заявил, что сеть магазинов останется в Вологодской области, но не будет торговать алкогольной продукцией.С 1 марта в этом регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
https://ria.ru/20250506/alkogol-2015197159.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033268420_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b83380cf267c85e0083b0288b17dd455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Георгий Филимонов, Общество
В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом

Вологодский губернатор посоветовал "Красному и Белому" продавать в регионе хлеб

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМагазин сети "Красное и Белое"
Магазин сети Красное и Белое - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Магазин сети "Красное и Белое". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.
"Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", — написал он.
Ранее сегодня Филимонов сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона из-за досрочного прекращения действия лицензии. При этом сама компания не подтвердила эту информацию.
Чуть позже источник РИА Новости заявил, что сеть магазинов останется в Вологодской области, но не будет торговать алкогольной продукцией.
С 1 марта в этом регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
6 мая, 07:50
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала