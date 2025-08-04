https://ria.ru/20250804/hleb-2033282910.html

В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом

В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом - РИА Новости, 04.08.2025

В Вологодской области посоветовали "Красному и Белому" торговать хлебом

Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:15:00+03:00

2025-08-04T15:15:00+03:00

2025-08-04T17:20:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале."Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", — написал он.Ранее сегодня Филимонов сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона из-за досрочного прекращения действия лицензии. При этом сама компания не подтвердила эту информацию. Чуть позже источник РИА Новости заявил, что сеть магазинов останется в Вологодской области, но не будет торговать алкогольной продукцией.С 1 марта в этом регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250506/alkogol-2015197159.html

вологодская область

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Наталья Макарова

вологодская область, георгий филимонов, общество