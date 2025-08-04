https://ria.ru/20250804/herson-2033339005.html

В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали более 200 человек

В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали более 200 человек - РИА Новости, 04.08.2025

В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали более 200 человек

Власти подконтрольного ВСУ Херсона за последние три дня эвакуировали более 200 человек из микрорайона Корабел, расположенного на Карантинном острове, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:55:00+03:00

2025-08-04T18:55:00+03:00

2025-08-04T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти подконтрольного ВСУ Херсона за последние три дня эвакуировали более 200 человек из микрорайона Корабел, расположенного на Карантинном острове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел. За сегодняшний день ... оттуда вывезли 120 жителей, всего за три дня - более 200 человек", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 3 августа сообщал, что власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031238043.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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