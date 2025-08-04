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В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
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13:42 04.08.2025 (обновлено: 14:21 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/gubernator-2033251756.html
В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА
В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не пользоваться неофициальными информационными каналами, которые якобы оперативно... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:42:00+03:00
2025-08-04T14:21:00+03:00
происшествия
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не пользоваться неофициальными информационными каналами, которые якобы оперативно оповещают об атаках беспилотников. "Друзья! В сетях появились каналы, якобы оперативно оповещающие об угрозе атаки БПЛА в Псковской области... Эти каналы не являются официальным источником информации. Более того, они модерируются из-за границы, а сведения, размещаемые в них, носят провокационный характер, намеренно сеют панику и вводят в заблуждение", – написал Ведерников в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ссылки на такие каналы активно продвигаются не только в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, но и в домовых и тематических чатах. "Доверяйте только проверенным официальным источникам", – попросил губернатор жителей Псковской области.
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происшествия, псковская область, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Михаил Ведерников
В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА

Ведерников призвал жителей Псковской области доверять только официальным каналам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Псковской области Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не пользоваться неофициальными информационными каналами, которые якобы оперативно оповещают об атаках беспилотников.
"Друзья! В сетях появились каналы, якобы оперативно оповещающие об угрозе атаки БПЛА в Псковской области... Эти каналы не являются официальным источником информации. Более того, они модерируются из-за границы, а сведения, размещаемые в них, носят провокационный характер, намеренно сеют панику и вводят в заблуждение", – написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ссылки на такие каналы активно продвигаются не только в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, но и в домовых и тематических чатах.
"Доверяйте только проверенным официальным источникам", – попросил губернатор жителей Псковской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
08:16
 
ПроисшествияПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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