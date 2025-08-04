https://ria.ru/20250804/gubernator-2033251756.html

В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА

В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Псковской области призвали не верить ложным сообщениям об атаках БПЛА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не пользоваться неофициальными информационными каналами, которые якобы оперативно... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:42:00+03:00

2025-08-04T13:42:00+03:00

2025-08-04T14:21:00+03:00

происшествия

псковская область

михаил ведерников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033267910_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_9b48c83bb4f91ff7abb3e26e552a85a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не пользоваться неофициальными информационными каналами, которые якобы оперативно оповещают об атаках беспилотников. "Друзья! В сетях появились каналы, якобы оперативно оповещающие об угрозе атаки БПЛА в Псковской области... Эти каналы не являются официальным источником информации. Более того, они модерируются из-за границы, а сведения, размещаемые в них, носят провокационный характер, намеренно сеют панику и вводят в заблуждение", – написал Ведерников в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ссылки на такие каналы активно продвигаются не только в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, но и в домовых и тематических чатах. "Доверяйте только проверенным официальным источникам", – попросил губернатор жителей Псковской области.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033169119.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковская область, михаил ведерников