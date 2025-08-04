Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии
Белорусский таможенный комитет обвинил Польшу в неритмичном приеме автомобилей
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничные столбы на белорусско-польской границе
Пограничные столбы на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона неритмично принимает легковые автомобили в единственном работающем в настоящее время для этого вида транспорта пункте пропуска на границе, из-за чего после регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток.
"Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих - превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска "Брест".
Подчеркивается, что неритмичность приема польскими контролирующими службами прибывающих из Белоруссии авто только нарастает.
Так, по данным комитета, лишь 30% от возможного количества оформила польская сторона за предыдущие сутки. "Такая картина наблюдается последние три дня, в то время как количество выезжающих в этом направлении транспортных средств увеличивается", - заявили в таможенном комитета.
"Что касается времени, затрачиваемого на таможенный контроль непосредственно в белорусском пункте пропуска, оно занимает на выезд в среднем до 15 минут", - добавили в ведомстве.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
В частности, из-за решений Польши на белорусско-польской границе работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового.