Рейтинг@Mail.ru
Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033322030.html
Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии
Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2025
Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии
Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона неритмично принимает легковые автомобили в единственном работающем в настоящее время... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:59:00+03:00
2025-08-04T17:59:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752631445_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_c731ef1c42ff7d876e98f8733c159aa5.jpg
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона неритмично принимает легковые автомобили в единственном работающем в настоящее время для этого вида транспорта пункте пропуска на границе, из-за чего после регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток. "Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих - превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска "Брест". Подчеркивается, что неритмичность приема польскими контролирующими службами прибывающих из Белоруссии авто только нарастает. Так, по данным комитета, лишь 30% от возможного количества оформила польская сторона за предыдущие сутки. "Такая картина наблюдается последние три дня, в то время как количество выезжающих в этом направлении транспортных средств увеличивается", - заявили в таможенном комитета. "Что касается времени, затрачиваемого на таможенный контроль непосредственно в белорусском пункте пропуска, оно занимает на выезд в среднем до 15 минут", - добавили в ведомстве. Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин. В частности, из-за решений Польши на белорусско-польской границе работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового.
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html
https://ria.ru/20250803/polsha-2033075594.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752631445_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b3cd803353187a44667d82b43671d32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Евросоюз
Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии

Белорусский таможенный комитет обвинил Польшу в неритмичном приеме автомобилей

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничные столбы на белорусско-польской границе
Пограничные столбы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пограничные столбы на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона неритмично принимает легковые автомобили в единственном работающем в настоящее время для этого вида транспорта пункте пропуска на границе, из-за чего после регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток.
"Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих - превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска "Брест" более 3 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска "Брест".
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе
08:47
Подчеркивается, что неритмичность приема польскими контролирующими службами прибывающих из Белоруссии авто только нарастает.
Так, по данным комитета, лишь 30% от возможного количества оформила польская сторона за предыдущие сутки. "Такая картина наблюдается последние три дня, в то время как количество выезжающих в этом направлении транспортных средств увеличивается", - заявили в таможенном комитета.
"Что касается времени, затрачиваемого на таможенный контроль непосредственно в белорусском пункте пропуска, оно занимает на выезд в среднем до 15 минут", - добавили в ведомстве.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
В частности, из-за решений Польши на белорусско-польской границе работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Польша продлила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией
Вчера, 11:53
 
В миреБелоруссияПольшаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала