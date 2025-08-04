https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html

"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе

"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе - РИА Новости, 04.08.2025

"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе

Эстония напрасно строит баррикады на границе с Россией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:47:00+03:00

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2025-08-04T08:47:00+03:00

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чей боуз

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эстония напрасно строит баррикады на границе с Россией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — указал он.Накануне телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщила, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.

https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

эстония

нарва

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в мире, эстония, нарва, россия, чей боуз