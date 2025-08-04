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"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе - РИА Новости, 04.08.2025
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08:47 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе - РИА Новости, 04.08.2025
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе
Эстония напрасно строит баррикады на границе с Россией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:47:00+03:00
2025-08-04T08:47:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эстония напрасно строит баррикады на границе с Россией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — указал он.Накануне телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщила, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.
https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html
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в мире, эстония, нарва, россия, чей боуз
В мире, Эстония, Нарва, Россия, Чей Боуз
"Просто переплывут". Журналист раскрыл, что случится на российской границе

Боуз: бегущих в Россию европейцев не остановят новые эстонские баррикады

© AP PhotoРусский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
Русский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эстония напрасно строит баррикады на границе с Россией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию", — указал он.
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Накануне телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщила, что на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости.
В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.
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В миреЭстонияНарваРоссияЧей Боуз
 
 
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