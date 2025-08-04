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В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации - РИА Новости, 04.08.2025
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13:27 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033245352.html
В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации
В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации - РИА Новости, 04.08.2025
В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести временный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:27:00+03:00
2025-08-04T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести временный мораторий на увольнение педагогов за публикации в социальных сетях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, без прохождения установленных процедур объективного рассмотрения и независимой экспертизы", - сказано в письме. Также депутат Госдумы просит рассмотреть возможность выработки правовой позиции совместно с Минтрудом с целью нормативного закрепления критериев допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность педагогов. Скрозникова рассказала, что в ее адрес поступают многочисленные обращения от педагогических работников, обеспокоенных участившимися случаями увольнений и привлечения к дисциплинарной ответственности по основаниям, связанным с их личной активностью в социальных сетях. Поводом для подобных решений становятся, по ее словам, как правило, жалобы третьих лиц на публикации педагогов в таких ресурсах, как TikTok, "ВКонтакте", Telegram и другие. При этом, политик отметила, что речь идёт о частных высказываниях и материалах, размещённых вне рамок профессиональной деятельности и вне рабочего времени, не содержащих противоправного контента. Скрозникова считает, что сложившаяся практика вызывает серьёзные опасения с точки зрения соблюдения трудовых прав и свободы самовыражения педагогов, и применение санкций без должной правовой экспертизы, в отсутствие единых критериев и с опорой на субъективные оценки или общественный резонанс, порождает правовую неопределённость и способствует формированию атмосферы давления и самоцензуры в педагогической среде.
https://ria.ru/20250804/gd-2033243149.html
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общество, госдума рф, telegram
Общество, Госдума РФ, Telegram
В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации

В ГД предложили временный мораторий на увольнение педагогов за посты в соцсетях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести временный мораторий на увольнение педагогов за публикации в социальных сетях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, без прохождения установленных процедур объективного рассмотрения и независимой экспертизы", - сказано в письме.
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Также депутат Госдумы просит рассмотреть возможность выработки правовой позиции совместно с Минтрудом с целью нормативного закрепления критериев допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность педагогов.
Скрозникова рассказала, что в ее адрес поступают многочисленные обращения от педагогических работников, обеспокоенных участившимися случаями увольнений и привлечения к дисциплинарной ответственности по основаниям, связанным с их личной активностью в социальных сетях.
Поводом для подобных решений становятся, по ее словам, как правило, жалобы третьих лиц на публикации педагогов в таких ресурсах, как TikTok, "ВКонтакте", Telegram и другие. При этом, политик отметила, что речь идёт о частных высказываниях и материалах, размещённых вне рамок профессиональной деятельности и вне рабочего времени, не содержащих противоправного контента.
Скрозникова считает, что сложившаяся практика вызывает серьёзные опасения с точки зрения соблюдения трудовых прав и свободы самовыражения педагогов, и применение санкций без должной правовой экспертизы, в отсутствие единых критериев и с опорой на субъективные оценки или общественный резонанс, порождает правовую неопределённость и способствует формированию атмосферы давления и самоцензуры в педагогической среде.
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