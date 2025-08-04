https://ria.ru/20250804/gosduma-2033159428.html

В ГД внесут проект о запрете въезда судимых по тяжким статьям мигрантов

В ГД внесут проект о запрете въезда судимых по тяжким статьям мигрантов - РИА Новости, 04.08.2025

В ГД внесут проект о запрете въезда судимых по тяжким статьям мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, которых... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:23:00+03:00

2025-08-04T04:23:00+03:00

2025-08-04T04:23:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, которых судили за особо тяжкие преступления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроект направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан Российской Федерации путем введения пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений как на территории РФ, так и за ее пределами, независимо от снятия или погашения судимости", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что законопроект направлен на существенное снижение риска повторного совершения особо тяжких преступлений на территории России. По его словам, принятие проекта позволит создать надежный правовой барьер против въезда мигрантов – потенциальных преступников, представляющих угрозу для российских граждан. "Запрет на въезд должен действовать вне зависимости от снятия или погашения судимости", – заявил парламентарий.

https://ria.ru/20250731/gosduma-2032483488.html

https://ria.ru/20250717/migranty-2029602591.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф