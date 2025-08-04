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В ГД предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой - РИА Новости, 04.08.2025
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01:14 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033152539.html
В ГД предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой
В ГД предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой - РИА Новости, 04.08.2025
В ГД предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:14:00+03:00
2025-08-04T01:14:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, однако условия и порядок его получения определяют регионы РФ. Авторы инициативы также предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета, определить соответствующий порядок предлагается правительству РФ. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, зачастую многодетным семьям распределяют землю там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. По его словам, бывают случаи, когда даже проехать к участку затруднительно. "Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути - или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", - подчеркнул парламентарий. По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива является важным шагом к созданию условий для благополучия семей, развития территорий и реализации государственной политики в области поддержки семей и демографического развития.
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032251326.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В ГД предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой

ЛДПР предложила обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке.
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Как отмечается в документе, согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, однако условия и порядок его получения определяют регионы РФ.
Авторы инициативы также предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета, определить соответствующий порядок предлагается правительству РФ.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, зачастую многодетным семьям распределяют землю там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. По его словам, бывают случаи, когда даже проехать к участку затруднительно.
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"Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути - или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", - подчеркнул парламентарий.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива является важным шагом к созданию условий для благополучия семей, развития территорий и реализации государственной политики в области поддержки семей и демографического развития.
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