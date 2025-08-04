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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем - РИА Новости, 04.08.2025
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости предложил сделать первое сентября оплачиваемым... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:12:00+03:00
2025-08-04T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей. "Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной", - сказал он. Гусев сообщил, что законопроект на эту тему готовится к внесению. "Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми", - добавил политик. По его словам, для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение. "Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной", - подытожил Гусев.
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997868611.html
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общество, госдума рф
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Депутат Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей.
"Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной", - сказал он.
Гусев сообщил, что законопроект на эту тему готовится к внесению. "Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми", - добавил политик.
По его словам, для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение.
"Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной", - подытожил Гусев.