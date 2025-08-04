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В ГД внесут проект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 04.08.2025
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00:30 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033151111.html
В ГД внесут проект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолета
В ГД внесут проект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 04.08.2025
В ГД внесут проект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолета
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:30:00+03:00
2025-08-04T00:30:00+03:00
происшествия
ярослав нилов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 12 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан в целях усиления административной ответственности за правонарушения, совершаемые гражданами на борту воздушного судна", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За курение на борту самолета предлагается ввести штрафы от трех до пяти тысяч рублей (в настоящее время штрафы составляют от 500 до 1500 тысяч рублей). Также проектом предусматривается увеличение наказания за мелкое хулиганство, совершенное на борту воздушного суда: за совершение таких действий предлагается штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Согласно действующему законодательству, на данный момент за такое мелкое хулиганство грозит штраф от двух до пять тысяч рублей или административный арест. Кроме этого, законопроектом кратно увеличивается штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, - устанавливается "вилка" от 8 тысяч до 12 тысяч рублей (вместо действующих 2-5 тысяч рублей). "Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета – все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность за хулиганство во время перелета невелика. А это, между тем, вопрос безопасности всех авиапассажиров и соблюдения их прав и интересов", - сказал Нилов журналистам.
https://ria.ru/20250803/gosduma-2033072627.html
https://ria.ru/20250730/shtrafy-2032249741.html
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происшествия, ярослав нилов, госдума рф
Происшествия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут проект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолета

Депутат Нилов предложит увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 12 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан в целях усиления административной ответственности за правонарушения, совершаемые гражданами на борту воздушного судна", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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За курение на борту самолета предлагается ввести штрафы от трех до пяти тысяч рублей (в настоящее время штрафы составляют от 500 до 1500 тысяч рублей).
Также проектом предусматривается увеличение наказания за мелкое хулиганство, совершенное на борту воздушного суда: за совершение таких действий предлагается штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Согласно действующему законодательству, на данный момент за такое мелкое хулиганство грозит штраф от двух до пять тысяч рублей или административный арест.
Кроме этого, законопроектом кратно увеличивается штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, - устанавливается "вилка" от 8 тысяч до 12 тысяч рублей (вместо действующих 2-5 тысяч рублей).
"Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета – все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность за хулиганство во время перелета невелика. А это, между тем, вопрос безопасности всех авиапассажиров и соблюдения их прав и интересов", - сказал Нилов журналистам.
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