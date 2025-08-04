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Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника
Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.08.2025
Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на горловский поселок шахты имени Румянцева в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:04:00+03:00
2025-08-04T21:04:00+03:00
2025-08-04T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на горловский поселок шахты имени Румянцева в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских нацистов в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также три раза сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников и выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника
Мэр Приходько: при атаке БПЛА ВСУ на Горловку пострадал мирный житель