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Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника

Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.08.2025

Мирный житель Горловки пострадал при атаке украинского беспилотника

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на горловский поселок шахты имени Румянцева в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:04:00+03:00

2025-08-04T21:04:00+03:00

2025-08-04T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на горловский поселок шахты имени Румянцева в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских нацистов в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток дважды атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также три раза сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников и выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол