https://ria.ru/20250804/gorlovka-2033270164.html

Мирная жительница получила ранение при атаке дрона в Горловке

Мирная жительница получила ранение при атаке дрона в Горловке - РИА Новости, 04.08.2025

Мирная жительница получила ранение при атаке дрона в Горловке

Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:31:00+03:00

2025-08-04T14:31:00+03:00

2025-08-04T14:31:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, сброшенный дроном ВСУ боеприпас повредил дом в центре города. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сообщили что в 05.12 и 12.40 мск украинские беспилотники сбросили по одному взрывоопасному предмету в Центрально-Городском и один - в Никитовском районах Горловки. Кроме того, в 03.45 было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия