https://ria.ru/20250804/glava-2033243912.html

Глава МИД Израиля обсудит с ООН ситуацию с заложниками

Глава МИД Израиля обсудит с ООН ситуацию с заложниками - РИА Новости, 04.08.2025

Глава МИД Израиля обсудит с ООН ситуацию с заложниками

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что отправится в понедельник в Нью-Йорк для выступления на заседании Совета Безопасности ООН, где обсудит... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:20:00+03:00

2025-08-04T13:20:00+03:00

2025-08-04T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что отправится в понедельник в Нью-Йорк для выступления на заседании Совета Безопасности ООН, где обсудит ситуацию с заложниками, удерживаемыми палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. "Сегодня (в понедельник – ред.) вечером я отправлюсь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое должно пройти завтра и будет посвящено ситуации с заложниками", - заявил Саар в ходе пресс-конференции. В своем выступлении Саар подчеркнул, что ХАМАС до сих пор удерживает 50 заложников, которых подвергают голоду и пыткам. Политик утверждает, что радикалы похитили мирных жителей для того, чтобы навязать свои условия, поэтому мировое сообщество должно положить конец подобным опасным явлениям. "Невинные мирные жители бесчеловечно используются террористами как инструмент для достижения своих целей. В случае с ХАМАС - чтобы навязать нам свои условия и остаться у власти в Газе... Международное сообщество должно сделать так, чтобы террористам это было невыгодно. Мир должен положить конец феномену похищения гражданских лиц", - заявил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250804/ultimatum-2033236760.html

https://ria.ru/20250804/sdelka-2033151264.html

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