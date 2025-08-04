https://ria.ru/20250804/germaniya-2033320125.html

В Германии заявили о создании пит-стопов на случай конфликта с Россией

В Германии заявили о создании пит-стопов на случай конфликта с Россией - РИА Новости, 04.08.2025

В Германии заявили о создании пит-стопов на случай конфликта с Россией

Германия создает "пит-стопы" для военных колонн на случай конфликта с Россией, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:49:00+03:00

2025-08-04T17:49:00+03:00

2025-08-04T17:49:00+03:00

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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Германия создает "пит-стопы" для военных колонн на случай конфликта с Россией, заявил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера. По мнению генерала, после начала российской спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась. Он уточнил, что НАТО отреагировала на это и разработала новую модель сил (Force Model), которая предполагает, что союзники должны быть способны очень быстро перебросить войска на северо-восточный фланг. По мнению Хенне, если Европа сильна в сдерживании, то вероятность того, что ей придётся вступать в военный конфликт с Россией, значительно снижается. Генерал уточнил, что этот аспект напрямую связан с новой дивизией территориальной обороны бундесвера. "Потому что для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия - ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих", - сказал генерал в интервью для немецкого издания Focus online. Генерал добавил, что также одной из главных задач его части является защита населения и критической инфраструктуры Германии: мостов, казарм, водозаборов, электростанций, серверных ферм и другого. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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