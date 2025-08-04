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В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины - РИА Новости, 04.08.2025
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23:19 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/germanija-2033366515.html
В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины
В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины - РИА Новости, 04.08.2025
В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:19:00+03:00
2025-08-04T23:19:00+03:00
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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера о полной отмене пособия по безработице для беженцев с Украины, он заявил в интервью изданию Welt. Ранее Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. "Я ожидаю, чтобы и со стороны союза (ХДС/ХСС) поступали собственные предложения — чтобы они сказали, что они могут сделать в собственной сфере, дабы действительно сэкономить деньги. Но мы не должны делать это за счёт людей, которые бежали от войны, которые прибыли сюда, в Германию, и нашли здесь новый дом", - заявил он. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
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в мире, германия, украина, бавария, маркус зедер, хдс/хсс, welt, bild
В мире, Германия, Украина, Бавария, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Welt, Bild
В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины

Клингбайль выступил против отмены пособия по безработице для беженцев с Украины

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил против предложения премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера о полной отмене пособия по безработице для беженцев с Украины, он заявил в интервью изданию Welt.
Ранее Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
"Я ожидаю, чтобы и со стороны союза (ХДС/ХСС) поступали собственные предложения — чтобы они сказали, что они могут сделать в собственной сфере, дабы действительно сэкономить деньги. Но мы не должны делать это за счёт людей, которые бежали от войны, которые прибыли сюда, в Германию, и нашли здесь новый дом", - заявил он.
Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
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