https://ria.ru/20250804/germanija-2033296429.html

В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице

В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице - РИА Новости, 04.08.2025

В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице

Ряд немецких политиков, среди которых министр экономики ФРГ Катерина Райхе и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступили за изменения... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:15:00+03:00

2025-08-04T16:15:00+03:00

2025-08-04T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков, среди которых министр экономики ФРГ Катерина Райхе и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступили за изменения в системе выплат пособий по безработице. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. "Думаю, все понимают, что это неправильно. Эта цифра (общая сумма средств, идущих на выплату пособий по безработице - ред.) должна быть сокращена. Необходимо спросить, на что государство тратит деньги", - заявил Кречмер телеканалу ZDF. Политик предложил изменить систему выплаты пособия как для граждан ФРГ, так и для тех, кто приехал в Германию. Он напомнил, что сейчас государство тратит около 47 миллиардов евро на выплату Bürgergeld. Аргументируя свою позицию, он отметил, что есть "много примеров, когда люди получают деньги, но на самом деле не нуждаются в них". "И, конечно, это особенно касается людей, ищущих защиты, потому что мы можем сравнить положение украинских беженцев в Германии с Францией, Нидерландами, Польшей и Чехией. И везде доля людей, которые работают, намного, намного выше, чем здесь", - подчеркнул он. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе (ХДС) также призвала к скорейшему реформированию системы выплаты пособия. "Работать должно быть выгоднее, чем сидеть дома... Те, кто ходит на работу, должны чувствовать, что в итоге у них в кармане больше денег, чем у тех, кто не работает", - приводит слова Райхе агентство DPA. При этом Райхе уклонилась от прямого ответа на предложение Зёдера полностью отменить выплату Bürgergeld для беженцев с Украины. Поддержал идею реформирования системы пособий по безработице и глава ведомства канцлера ФРГ Торстен Фрай (ХДС). "Он (Зёдер - ред.) действительно прав, когда говорит, что мы предоставляем здесь (в Германии - ред.) выплаты, которых нет ни в одной стране мира", - заявил Фрай в передаче телеканала n-tv. По его словам, это негативно сказывается на трудовой интеграции: лишь каждый третий трудоспособный украинец в Германии работает. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

https://ria.ru/20250619/germaniya-2024041669.html

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html

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в мире, германия, украина, саксония, маркус зедер, михаэль кречмер, торстен фрай, хдс/хсс, bild