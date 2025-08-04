Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/germanija-2033296429.html
В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице
В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице - РИА Новости, 04.08.2025
В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице
Ряд немецких политиков, среди которых министр экономики ФРГ Катерина Райхе и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступили за изменения... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:15:00+03:00
в мире
германия
украина
саксония
маркус зедер
михаэль кречмер
торстен фрай
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков, среди которых министр экономики ФРГ Катерина Райхе и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступили за изменения в системе выплат пособий по безработице. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. "Думаю, все понимают, что это неправильно. Эта цифра (общая сумма средств, идущих на выплату пособий по безработице - ред.) должна быть сокращена. Необходимо спросить, на что государство тратит деньги", - заявил Кречмер телеканалу ZDF. Политик предложил изменить систему выплаты пособия как для граждан ФРГ, так и для тех, кто приехал в Германию. Он напомнил, что сейчас государство тратит около 47 миллиардов евро на выплату Bürgergeld. Аргументируя свою позицию, он отметил, что есть "много примеров, когда люди получают деньги, но на самом деле не нуждаются в них". "И, конечно, это особенно касается людей, ищущих защиты, потому что мы можем сравнить положение украинских беженцев в Германии с Францией, Нидерландами, Польшей и Чехией. И везде доля людей, которые работают, намного, намного выше, чем здесь", - подчеркнул он. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе (ХДС) также призвала к скорейшему реформированию системы выплаты пособия. "Работать должно быть выгоднее, чем сидеть дома... Те, кто ходит на работу, должны чувствовать, что в итоге у них в кармане больше денег, чем у тех, кто не работает", - приводит слова Райхе агентство DPA. При этом Райхе уклонилась от прямого ответа на предложение Зёдера полностью отменить выплату Bürgergeld для беженцев с Украины. Поддержал идею реформирования системы пособий по безработице и глава ведомства канцлера ФРГ Торстен Фрай (ХДС). "Он (Зёдер - ред.) действительно прав, когда говорит, что мы предоставляем здесь (в Германии - ред.) выплаты, которых нет ни в одной стране мира", - заявил Фрай в передаче телеканала n-tv. По его словам, это негативно сказывается на трудовой интеграции: лишь каждый третий трудоспособный украинец в Германии работает. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
https://ria.ru/20250619/germaniya-2024041669.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html
германия
украина
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, саксония, маркус зедер, михаэль кречмер, торстен фрай, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Украина, Саксония, Маркус Зедер, Михаэль Кречмер, Торстен Фрай, ХДС/ХСС, Bild
В Германии предложили изменить систему выплат пособий по безработице

Райхе выступила за изменение системы выплат пособий по безработице

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков, среди которых министр экономики ФРГ Катерина Райхе и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступили за изменения в системе выплат пособий по безработице.
Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
"Думаю, все понимают, что это неправильно. Эта цифра (общая сумма средств, идущих на выплату пособий по безработице - ред.) должна быть сокращена. Необходимо спросить, на что государство тратит деньги", - заявил Кречмер телеканалу ZDF.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт
19 июня, 20:30
Политик предложил изменить систему выплаты пособия как для граждан ФРГ, так и для тех, кто приехал в Германию. Он напомнил, что сейчас государство тратит около 47 миллиардов евро на выплату Bürgergeld. Аргументируя свою позицию, он отметил, что есть "много примеров, когда люди получают деньги, но на самом деле не нуждаются в них".
"И, конечно, это особенно касается людей, ищущих защиты, потому что мы можем сравнить положение украинских беженцев в Германии с Францией, Нидерландами, Польшей и Чехией. И везде доля людей, которые работают, намного, намного выше, чем здесь", - подчеркнул он.
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе (ХДС) также призвала к скорейшему реформированию системы выплаты пособия.
"Работать должно быть выгоднее, чем сидеть дома... Те, кто ходит на работу, должны чувствовать, что в итоге у них в кармане больше денег, чем у тех, кто не работает", - приводит слова Райхе агентство DPA.
При этом Райхе уклонилась от прямого ответа на предложение Зёдера полностью отменить выплату Bürgergeld для беженцев с Украины.
Поддержал идею реформирования системы пособий по безработице и глава ведомства канцлера ФРГ Торстен Фрай (ХДС).
"Он (Зёдер - ред.) действительно прав, когда говорит, что мы предоставляем здесь (в Германии - ред.) выплаты, которых нет ни в одной стране мира", - заявил Фрай в передаче телеканала n-tv.
По его словам, это негативно сказывается на трудовой интеграции: лишь каждый третий трудоспособный украинец в Германии работает.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Украинским беженцам в Германии урежут пособия
10 апреля, 14:28
 
В миреГерманияУкраинаСаксонияМаркус ЗедерМихаэль КречмерТорстен ФрайХДС/ХССBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала