В сектор Газа за несколько часов отправили 120 поддонов с гумпомощью
Ряд арабских стран отправил в сектор Газы 120 поддонов с гумпомощью
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд арабских и европейских стран в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили по воздуху в сектор Газа 120 поддонов с гуманитарными грузами, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Египтом, Канадой, Германией и Бельгией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает сегодня (в понедельник) серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 120 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами, включая Канаду, которая сегодня впервые присоединилась к операциям по сбросу", - говорится в сообщении.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.